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بين الناس

تلوث المياه بالقمامة والحيوانات النافقة في طريق رياح بنها يثير غضب الأهالي.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار
كارثة بيئية وصحية تهدّد صحة المواطنين وتتسبب فى تلوث مياه نهر النيل يعانى منها أهالى مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، نتيجة وجود الحيوانات النافقة وأكوام القمامة المنتشرة فى نهر النيل بطريق رياح بنها أمام شركة المياه ، مما أدى إلى تلوث النهر ومياه الشرب، وانتشار الأمراض بين الأهالي.

ويقول محمود صابر في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نهر النيل هو شريان الحياة والعمود الفقرى لمصرنا الحبيبة، وحمايته والحفاظ عليه واجب وطنى ودينى بالدرجة الأولى"، مضيفا أن الرائحة من المياه أصبحت لا تطاق وتتسبب فى العديد من الأمراض للأهالى وخاصة الجهاز الهضمي والفشل الكلوي وحساسية العين. 

وأكد القارئ أن هذا المكان هو الذى مصدر أساسى لمياه الشرب، وأن انتشار الرائحة الكريهة والحشرات بالمكان تتسبب فى مشاكل صحية كثيرة للمواطنين، مناشدين وزارة الزراعة والرى بضرورة تطهير مياه النيل فورا، ومنع إلقاء أى مخلفات وتوقيع العقوبات والغرامات الباهظة على المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين منعا لتعرضهم للأمراض القاتلة.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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