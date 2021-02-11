تلوث المياه بالقمامة والحيوانات النافقة في طريق رياح بنها يثير غضب الأهالي.. صور

كارثة بيئية وصحية تهدّد صحة المواطنين وتتسبب فى تلوث مياه نهر النيل يعانى منها أهالى مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، نتيجة وجود الحيوانات النافقة وأكوام القمامة المنتشرة فى نهر النيل بطريق رياح بنها أمام شركة المياه ، مما أدى إلى تلوث النهر ومياه الشرب، وانتشار الأمراض بين الأهالي.





ويقول محمود صابر في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نهر النيل هو شريان الحياة والعمود الفقرى لمصرنا الحبيبة، وحمايته والحفاظ عليه واجب وطنى ودينى بالدرجة الأولى"، مضيفا أن الرائحة من المياه أصبحت لا تطاق وتتسبب فى العديد من الأمراض للأهالى وخاصة الجهاز الهضمي والفشل الكلوي وحساسية العين.





وأكد القارئ أن هذا المكان هو الذى مصدر أساسى لمياه الشرب، وأن انتشار الرائحة الكريهة والحشرات بالمكان تتسبب فى مشاكل صحية كثيرة للمواطنين، مناشدين وزارة الزراعة والرى بضرورة تطهير مياه النيل فورا، ومنع إلقاء أى مخلفات وتوقيع العقوبات والغرامات الباهظة على المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين منعا لتعرضهم للأمراض القاتلة.

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