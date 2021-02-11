أحمد صلاح حسني: لو كانت الظروف طبيعية لتأهل جيل 2002 للمونديال.. وأفريقا كانت تهاب حسام حسن

تحدث الفنان أحمد صلاح حسنى، عن جيل منتخب مصر الأول لكرة القدم عام 2002 تحت قيادة أسطورة التدريب المصرية محمود الجوهري والذي فشل فى التأهل لنهائيات كأس العالم بكوريا واليابان.





وقال أحمد صلاح حسني فى تصريحات لبرنامج اوضة اللبس المذاع على قناة النهار مع ميدو :" لو كانت الظروف طبيعية، جيل 2002 في منتخب مصر كان يوصل كأس عالم، لكن كان هناك بعض اللاعبين "بتغير" بسبب علاقتنا مع الجوهري، وخسارتنا لكأس الأمم 2002 ليست لأسباب فنية، ولكن للانقسامات داخل الفريق.





وأضاف :" معظم اللاعبين الكبار في منتخب مصر طلبوا عدم ضم ابراهيم سعيد في كأس الأمم الأفريقية 2002 ، ولوجود انقسامات بين اللاعبين أيضا خرجنا مبكرا من كأس الأمم الأفريقية 2004 بتونس، الأجواء بين اللاعبين جعلتني متاكد من الخسارة .





وأكمل عن بطولة أمم أفريقيا 2002 تحت قيادة الجوهري:" ابراهيم سعيد قال قبل مواجهة الكاميرون "مش هخلي ايتو يلمس كورة"، واستطاع ان يفعل ذلك فى المباراة التى انتهت بهدف دون رد".





وأردف: " حسام حسن كان له "هيبة" كبيرة في جميع ملاعب أفريقيا.. وجميع المنتخبات تخشاه".







