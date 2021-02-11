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فن

أنغام تزور مستشفى الناس لأطفال مرضى القلب .. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:21 ص
أنغام
أنغام
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سعيد فراج
أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها لزيارة مستشفى الناس لأطفال مرضى القلب وكانت فى استقبال المطربه الكبيره أنغام، الدكتورة أنيسة حسونة. 

وتحدثت أنغام عن انبهارها بالمستشفى والإمكانيات الكبيره الموجودة داخل المستشفى من غرف للأطفال والرعاية الخاصه بالمرضى و تعامل الأطقم الطبيه مع المرضى كما أعربت أنغام عن سعادتها بان مستشفى الناس مجانًا بنسبه 100%. 

وقامت أنغام بجوله فى مستشفى الناس ظهر اليوم وأستقبلها المرضى من الأطفال بالترحاب والسعاده كما أعطت أنغام بعض الهدايا للأطفال من خلال زيارتها وأشادت أنغام بمستوى النظافه والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها مستشفى الناس. 

وتتقدم انغام بالشكر للقائمين على هذا المشروع الضخم الذى يعالج أطفالنا بالمجان وتحدثت أنغام بان زيارتها للمستشفى أدخلت لقلبها السعاده والسرور.
أنغام أنغام
أنغام أنغام
أنغام أنغام
أنغام أنغام
أنغام أنغام
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