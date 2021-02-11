ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بارتي تفوز علي داريا في مواجهة أسترالية خالصة

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:28 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
عانت آشلي بارتي من تعثر بسيط عندما كانت في طريقها لحسم الفوز قبل أن تستعيد رباطة جأشها لتفوز على مواطنتها الأسترالية داريا جافريلوفا بنتيجة 6-1 و7-6 اليوم الخميس وتبلغ الدور الثالث في أستراليا المفتوحة للتنس.

وتقدمت بارتي، التي نزلت أرض الملعب وهي تضع ضمادة كبيرة على فخذها الأيسر، بنتيجة 5-2 في المجموعة الثانية وامتلكت الإرسال لحسم المواجهة لكنها فقدت إرسالها مرتين بعد أخطاء سهلة لتنجح جافريلوفا، المشاركة ببطاقة دعوة، في مد المجموعة إلى شوط فاصل.

ولحسن حظ بارتي، ارتكبت جافريلوفا خطأين سهلين عند نقطة حسم المجموعة ثم خطأ آخر في نقطة حسم المباراة ليذهب الفوز إلى المصنفة الأولى عالميا.

وبعد الفوز بسهولة في الدور الأول على دانكا كوفينيتش بنتيجة 6-0 و6-0 في 44 دقيقة فقط، قالت بارتي إن المعاناة أمام جافريلوفا تعد أمرا مألوفا بعد الغياب عن أغلب منافسات موسم 2020.

وقالت المصنفة الأولى للصحفيين "أعتقد هذا طبيعي. أعني أني لم ألعب الكثير من التنس في آخر 12 شهرا. بكل تأكيد سأمر بمراحل صعود وهبوط ولا يتعلق ذلك بمستوى التركيز فقط بل بمستواي خلال اللعب أيضا".

وتلعب بارتي من أجل مكان في الدور الرابع أمام إيكاترينا ألكسندروفا وتحلم بأن تكون أول أسترالية تحصد لقب الفردي في ملبورن منذ كريس أونيل في 1978.
Advertisements
Advertisements

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

الأهلي دخل المباراة خاسرا ذهنيا .. قاسي سعيد: لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ لكان الأداء أفضل

رابح ماجر يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس في المونديال

الأهلي بين حلم التتويج بالميدالية الثانية في تاريخه.. وصعوبات مواجهة بطل كوبا ليبرتادورس

ميار شريف تواجه السلوفينية جوفان في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. اليوم

مولودية الجزائر: كان لابد من تغيير مدرب الفريق.. والفوز سيكون للأقوى أمام الزمالك

مشاركة محمد صلاح.. شوقي غريب يكشف آخر استعدادات المنتخب الأولمبي للأولمبياد

حكام مباريات الخميس.. أمين عمر يدير لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

أحمد صلاح حسني: لو كانت الظروف طبيعية لتأهل جيل 2002 للمونديال.. وأفريقا كانت تهاب حسام حسن

الأهلي يبحث عن مركز غائب منذ 2006 أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب