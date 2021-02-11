ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب ينزل بفعل تعافي الدولار وبيانات أضعف للتضخم الأمريكي

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:29 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

انخفض الذهب اليوم الخميس إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1837.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.


وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.40 دولار.


وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار".


وأضافت يانج أن الذهب خسر أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا.

وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير أقل بكثير من المتوقع. ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.


وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب أمس الأربعاء على الحاجة لسياسية مالية وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.


ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء.


وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2340.94 دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب وهبوط الدولار | تفاصيل

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

أسعار الذهب تتجه لتحقيق أفضل أداء خلال 10 سنوات

انخفاض كبير فى أسعار الذهب وارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

3 رسائل عاجلة من رئيس لجنة التخطيط بالأهلي قبل ساعات من مواجهة بالميراس

آسفة على إزعاجي.. انتحار نجمة تيك توك شهيرة بشكل مفاجئ

هبوط أسعار الذهب وتعافي الدولار| تفاصيل

مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

ومنها أكلة مصرية.. أغرب الأكلات والوجبات حول العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في هذه الحالة

نشرة الصحة والمرأة.. تعرف على هدية عيد الحب حسب كل برج.. وأغذية خارقة لتقوية المناعة

يفيد مرضى السكر وكورونا.. اكتشاف عقار جديد ينسف الدهون