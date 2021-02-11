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فن

ليلى وملك أحمد زاهر يخطفان الأنظار بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:40 ص
ملك و ليلي احمد زاهر
ملك و ليلي احمد زاهر
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ندى فكري
نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صور جديدة لها مع شقيقتها ملك زاهر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلي وملك في الصورة من كواليس التصوير مما أثار إعجاب متابعيهم.

يذكر أنه قد تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل في "بيتنا روبرت ".

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي.      
ليلى وملك أحمد زاهر يخطفان الأنظار بإطلالة جديدة عبر إنستجرام
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