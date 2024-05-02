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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو عايز تبطل سجائر.. أكلات هتقلل إدمان النيكوتين

أكلات هتقلل إدمان
أكلات هتقلل إدمان النيكوتين

توجد بعض الأطعمة التي يُقال إنها قد تساعد في تقليل إدمان النيكوتين وتدعم عملية الإقلاع عن التدخين، ومع ذلك، يجب أن يتم فهم أن هذه الأطعمة لا تستبدل الدعم الطبي والإرشاد اللازم للإقلاع عن التدخين. 

كشف موقع إكسبريس عن بعض الأطعمة التي يُزعم أنها تساعد في هذا الصدد:

 أكلات هتقلل إدمان النيكوتين

الفواكه الطازجة: تناول الفواكه الطازجة مثل الفراولة والتفاح والبرتقال يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في التدخين. قد تساعد الفواكه في تغذية الجسم بالسكر الطبيعي وتوفير طعم لذيذ يمكن أن يسد الشهية.

المكسرات: تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق على مضادات الأكسدة والدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في التدخين.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكولارد، تحتوي على مغنيسيوم وفولات ومضادات الأكسدة التي قد تساهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل الرغبة في التدخين.

الزنجبيل: يُقال إن الزنجبيل له تأثير مهدئ ومنشط للجهاز الهضمي، مما يساعد في تخفيف التوتر والقلق المرتبطين بعملية الإقلاع عن التدخين.

الماء: شرب كميات كافية من الماء يمكن أن يساعد في تطهير الجسم وتخفيف الرغبة في التدخين.

العصائر الطبيعية: مثل عصير الطماطم وعصير البرتقال الطازج، يحتويان على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتساعد في تخفيف الرغبة في التدخين.

مهما تناولت من هذه الأطعمة، يجب أن يتم ذلك كجزء من نمط حياة صحي عام يشمل تغذية متوازنة وممارسة النشاط البدني والاسترخاء والدعم اللازم للإقلاع عن التدخين.

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