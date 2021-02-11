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أخبار العالم

قوة ناعمة مهمة.. وزير الخارجية التركي يغازل قطر

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:56 ص
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن القوة الناعمة القطرية مهمة جدًا، زاعمًا أن "أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة".

وأضاف تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "الحل في اليمن وسوريا سياسي فقط ونتشارك المواقف مع قطر في هذا السياق".

وتابع وزير الخارجية التركي "أنقرة والدوحة تشجعان واشنطن وطهران على الانخراط لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، استعداده لسحب القوات العسكرية التركية من ليبيا.

وقال أردوغان في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج الفضاء الوطني التركي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهاجمه بسبب تحركاته في ليبيا، وفقًا لصحيفة "حرييت" التركية.

وأضاف أردوغان مخاطبًا ماكرون: "أعط للجزائر حقها أولًا.. على تركيا سحب قواتها من ليبيا، حسنًا فلتنسحب القوات الأجنبية أولًا".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، شن أمس هجومًا على تركيا، بسبب استمرار تواجدها في ليبيا، مع تعيين سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.

وقال المسماري في تصريحات لقناة "العربية"، إن "تركيا ما زالت تتجاهل كل التطورات الجديدة في ليبيا"، مؤكدًا أن "التواجد العسكري التركي في ليبيا يهدد أي اتفاق".

وأضاف: "تركيا لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات بين الأطراف الليبية أو رغبات المجتمع الدولي".

وحذر المسماري من أن تركيا تتواجد بجيش كبير على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن أنقرة تسعى لإيجاد قواعد سياسية لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا.
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