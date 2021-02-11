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أخبار العالم

هجمات شنيعة.. بريطانيا تعلق على استهداف مطار أبها السعودي

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:22 م
بريطانيا تعلق على
بريطانيا تعلق على استهداف مطار أبها السعودي
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شيماء مصطفى
أدانت بريطانيا، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الأخير الذي تبناه الحوثيون، واستهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخمبس، "ندين هجوم الحوثيين الأخير على السعودية والذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها".

وأضاف: "يجب على الحوثيين إنهاء هذه الهجمات الشنيعة"، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة الثابت لأمن الأراضي السعودية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الأربعاء، عن وقوع اعتداء إرهابي جبان تبناه الحوثيون، والذي استهدف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.

واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
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