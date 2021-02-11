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أخبار البلد

اجتماع المائدة المستديرة الخاص بنظام إدارة لوحات معلومات المحاكم..صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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قسم الأخبار

عقد اليوم الخميس اجتماع دائرة مستديرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم  فى اطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الاوروبية لكفاءة العدالة بمجلس اوروبا.

وافتتح الإجتماع  المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري، بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا ، وعدد من القضاة والخبراء الدوليين فضلًا عن عدد من قضاة ومستشارى مجلس الدولة المصري.

وتناولت المناقشات تعريف نظام برامج اللوحات المعلوماتية بالمحاكم وما يقوم به من تحليل للبيانات والاحصائيات، ومؤشرات للأداء، ودوره الهام فى مساعدة متخذ القرار للوقوف على ما تحتاجه المحاكم من تطوير، سواء على المستوى الادارى، أو على المستوى الفنى، بما ينعكس بالايجاب على عملية التقاضى برمتها.

واكد المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة، على أهمية العمل المستمر على تطوير كافة الادوات والوسائل التى تساهم فى تبسيط اجراءات التقاضى، وتقليص زمنه، حتى يتمكن القاضى من العمل فى بيئة مواتية تمتاز بالنظام واليسر وتجعله متفرغا لأداء رسالته السامية بعيدًا عن التعقديات الإدارية واللوجيستية.

كما اكد حرص مجلس الدولة على سرعة انجاز القضايا وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم دون تكبد اى عناء وباسهل وايسر السبل المتاحة، وفى اقصر الآجال الممكنة، وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه دائما، وان المشاركة فى هذه الاجتماعات تساعد فى التغلب على العقبات  التى قد تواجه المتقاضين فى سبيل الحصول على حقوقهم. 

ويأتى هذا الاجتماع فى اطار التعاون بين مجلس الدولة والمفوضية الاوروبية لكفاءة العدالة والذى يهدف الى تبادل المعارف والخبرات والوقوف على احدث ما وصلت اليه التجارب الدولية المقارنة فى تطوير مرفق القضاء. 
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