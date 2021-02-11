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رياضة

السولية يتصدر تويتر بعد إهدار هدف محقق في شباك بالميراس

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:59 م
السولية
السولية
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السولية بعد إهدار عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي هدفا محققا في شباك بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :"‏‎‎لا بس السولية مستواه سيئ من وقت ما رجع من كورونا والماتش اللي فات كان كارثه بجد .. كل باصاته غلط مافيش باصه صح .. يعني مافيش حاجة لما يلاعب حد تاني بداله" 


وقال اخرون: "‏السوليه تعبان بقعد جمب مروان محسن .. شوط اول زي الزفت لو الاهلي خسر محدش يقولي لعبنا حلو  بواليا معرفش ماسك ايه الحمار موسيماني اللي بره ل تامن ماتش مش موفق ف اي حاجه و مصر يلعبه ع حساب محمد شريف اللي كان اساسي بيجيب جول او اتنين كل ماتش.. بواليا و السوليه المفروض يخرجو".


واضاف آخرون : "‏السولية طول عمره بيشوط و جاي ف كاس العالم يباصي يا عّم شوط وملكش دعوه " و "‏كورة السولية لحد دلوقتي دي مش عارف لعبها كدا ازاي".


انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية فى قطر.

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