خبير مالي: السوق المصرية تمتاز بأحجام وتداولات مرتفعة للغاية

قال الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن هناك بعض العمليات البيعية على بعض الأسهم الرئيسية وخاصة البنك التجارى الدولى.





وأضاف الشهيدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال عبر فضائية اكسترا نيوز، أن السوق بشكل عام يمتاز بأحجام وتداول مرتفعة للغاية خاصة مع وجود جلسات مليارية طوال أيام الأسبوع خاصة مع تسجيل جلسة أمس الأربعاء فى البورصة المصرية 2 مليار جنيه.





وأشار إلى أن التخفيض الذى حدث فى الضريبة على البورصة عمل على تنشيط التداولات بشكل كبير ودخول اموال مؤسسية خلال الفترة الماضية ساعد البورصة على قيم وتداولات مرتفعة .





وتابع أن المؤسسات ترى أن السوق فى اتجاه صعود وتسعى للاستحواذ على الشركات لتحقيق أهدافها فى أسواق المال.