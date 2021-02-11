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عضو إدارة الإهلي يكشف كواليس التتويج ببرونزية مونديال الأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:44 م
الأهلي
الأهلي
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البهي عمرو
قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، إن الجميع سعيد بما حققه فريق النادي الأهلى ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن لاعبي الأهلى صعدوا لـ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى وقاموا بالتقاط الصور معه.

ولفت إلى أن الجميع يقدم التهانى لـ فريق الأهلي بعد تحقيق مركز مميز، وأن الجميع ببعثة الأهلى فى حالة معنوية مميزة.

وأشار إلى أن كان هناك مظهر بديع أثناء تهنئة لاعبي بايرن ميونخ لاعب الأهلى بعد فوزه على النادي البرازيلي القوي.

وأوضح أن بعثة النادي الأهلى تعود لـ أرض الوطن غدًا بعد تحقيق المركز الثالث.
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