ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سر عمل ‎الجمبري المشوي دون انكماشه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين اعداد الجمبري بطريقة مميزة يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل ‎الجمبري المشوي بطريقة سهلة دون انكماش 

 مكونات
٣ فص ثوم كبير
1 ملعقة صغيرة ملح خشن
½ ملعقة صغيرة فلفل حار
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة كزبرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون
١كيلو جمبري كبير مقشر ومغسول
٣ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ليمون للتزيين
طريقة التحضير
اغسلي الجمبري جيّدًا،
تحضير التتبيلة اخلطي كلًا من الثوم ، زيت الزيتون ، فلفل الحار ، البابريكا ، الليمون ، الكمون ، الكزبرة ، ملح الخشن ،البقدونس المفروم ،
اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس ،
اخلطي الجمبري علي التتبيلة ، في وعاء واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ، سخني الشواية علي علي درجة حراره متوسطة ،
ضعي الجمبري علي الأسياخ ، ثم إشويها علي الفحم ، من الجهة الاولي ثم الجهة الثانيه ، ٢-٣ دقائق علي كل جانب
يُرشّ بزبدة و الثوم ، ويُقدَّم مع شرائح الليمون الحارة والبقدونس ،

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها