سر عمل ‎الجمبري المشوي دون انكماشه

اذا كنتي تحاولين اعداد الجمبري بطريقة مميزة يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل ‎ الجمبري المشوي بطريقة سهلة دون انكماش





مكونات

٣ فص ثوم كبير

1 ملعقة صغيرة ملح خشن

½ ملعقة صغيرة فلفل حار

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون

١كيلو جمبري كبير مقشر ومغسول

٣ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ليمون للتزيين

طريقة التحضير

اغسلي الجمبري جيّدًا،

تحضير التتبيلة اخلطي كلًا من الثوم ، زيت الزيتون ، فلفل الحار ، البابريكا ، الليمون ، الكمون ، الكزبرة ، ملح الخشن ،البقدونس المفروم ،

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس ،

اخلطي الجمبري علي التتبيلة ، في وعاء واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ، سخني الشواية علي علي درجة حراره متوسطة ،

ضعي الجمبري علي الأسياخ ، ثم إشويها علي الفحم ، من الجهة الاولي ثم الجهة الثانيه ، ٢-٣ دقائق علي كل جانب

يُرشّ بزبدة و الثوم ، ويُقدَّم مع شرائح الليمون الحارة والبقدونس ،



