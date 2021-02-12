سر عمل ‎الجمبري المشوي دون انكماشه

اذا كنتي تحاولين اعداد الجمبري بطريقة مميزة يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل الجمبري المشوي بطريقة سهلة دون انكماش
مكونات
٣ فص ثوم كبير
1 ملعقة صغيرة ملح خشن
½ ملعقة صغيرة فلفل حار
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة كزبرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون
١كيلو جمبري كبير مقشر ومغسول
٣ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ليمون للتزيين
طريقة التحضير
اغسلي الجمبري جيّدًا،
تحضير التتبيلة اخلطي كلًا من الثوم ، زيت الزيتون ، فلفل الحار ، البابريكا ، الليمون ، الكمون ، الكزبرة ، ملح الخشن ،البقدونس المفروم ،
اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس ،
اخلطي الجمبري علي التتبيلة ، في وعاء واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة ، سخني الشواية علي علي درجة حراره متوسطة ،
ضعي الجمبري علي الأسياخ ، ثم إشويها علي الفحم ، من الجهة الاولي ثم الجهة الثانيه ، ٢-٣ دقائق علي كل جانب
يُرشّ بزبدة و الثوم ، ويُقدَّم مع شرائح الليمون الحارة والبقدونس ،