طرد كريم يحيي.. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري فى الدوري

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في المباراة التي يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.





بدأ لاعبو الاتحاد السكندري المحاولات في وقت مبكر في محاولة من أجل البحث عن هدف أول وبمحاولة من روماريو بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ولكن تمر أعلى القائم وتخرج إلى ضربة مرمى.





وأشهر أمين عمر أول بطاقة صفراء في اللقاء بالدقيقة 27 من نصيب كريم الديب بعد دخوله بقوى على قدم محمد صادق.



حسام حسن يجري تبديل أول قبل أنتهاء أحداث الشوط الأول في الدقيقة 40 بدخول محمود رزق وخروج عمار حمدي.

ثم أجرى يوفيتش تبديلا اضطراريا في الدقيقة 43 بخروج محمود البدري ودخول محمد بيومي.

وبفرصة هدف محقق للاتحاد السكندري في الدقيقة 44 بعد تمريرة من محمد الصباحي إلى روماريو داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة في اتجاه المرمى لكن تصطدم بالقائم الأيسر.

أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع من نصيب كريم يحيى بعد تدخل متهور على قدم فخر الدين وهي البطاقة الثانية فيحصل على أثرها على البطاقة الحمراء.



