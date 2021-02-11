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محمد موسى ناعيًا علي حميدة: ألهب مشاعر المصريين بأغانيه الوطنية.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:59 م
الفنان علي حميدة
الفنان علي حميدة
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محمد القاضي
نعى الإعلامي محمد موسى، الفنان علي حميدة الذي توفي اليوم الخميس، داخل غرفة إنعاش المستشفي العام بمدينة مرسى مطروح، عن عمر يناهز 73 عاما؛ بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تماما.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الراحل علي حميدة ألهب مشاعر الجماهير بصوته المفعم بالشجن وأغانيه الوطنية، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفنان الراحل سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 وأوضح أن الراحل طلب من أسرته نقله إلى مطروح بعد أسبوعين قضاهما في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة صحة مطروح، أن المطرب علي حميدة تم نقله صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات إنعاش رئوي متواصلة له، إلا أنها باءت بالفشل.

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