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حوادث

ضبط صاحب محل شكمانات بـ 50 أسطوانة أكسجين بـ طوخ

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
القت مباحث التموين بالقليوبية القبض على صاحب محل لحام شكمانات، بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ وذلك لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 50 أسطوانة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث وتسليم المضبوطات لحميات بنها لحين الفصل في الواقعة.


 تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد بضبط صاحب محل لحام شكمانات بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر، مستغلا الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا. وتم ضبط 50 أسطوانة وتم تسليمها لمستشفى حميات بنها لحين صدور قرار النيابة.
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