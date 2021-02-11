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رياضة

نهائي المونديال.. بايرن ميونخ يسجل الهدف الأول في شباك تيجريس

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل بايرن ميونخ الهدف الأول في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام حاليا بالدوحة.

وجاء الهدف كرة عرضية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء حاول ليفاندوفيسكي تسديد الكرة لترتطم بحارس المرمى، وتصل إلى بنجامين بافار سددها في المرمى الخالي من داخل منطقة الجزاء.


ومع الدقيقة 19، ومن تسديدة صاروخية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء مرت من أمام ليفاندوفيسكي ودخلت الشباك، وألغى الحكم بداعي التسلل.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالاتي 

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد ، سولي ، ألابا ، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، لوكاس هيرنانديز، كومان

خط الهجوم: ساني، جنابري ، ليفاندوفسكي


ويستحوذ بايرن، على قدر كبير من الترشيحات، لا سيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ في صفه قبل مواجهة اليوم.
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