شقيق شهيدين في ليبيا: شاهدت فيلم ذبح إخوتي على يد داعش.. فيديو





وأضاف ا سطفانوس خلال لقاء برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه في يوم 3 يناير تم اختطاف شقيقيه ومن معهما داخل المسكن الخاص بهم، قائلا: "ع شنا حياة رعب ولم نعلم مصيرهما خلال تلك الفترة".





وتابع شقيق الشهيدين بيشوي وصموئيل اسطفانوس أنه خلال تلك الفترة كانت هناك فوضى داخل الدولة الليبية، مؤكدا أن داعش كانت مسيطرة وعشنا 45 يوما من العذاب إلى أن تلقوا خبر استشهادهما.





وأشار ا سطفانوس إلى أنه رأى الفيلم الذي بثته داعش قبل ذبح أخويه ومن معهم، ودخل في صدمة عصبية بعد تلك المشاهد الأليمة.



واختتم شقيق الشهيدين بيشوي وصموئيل اسطفانوس أن الضربة الجوية التي قام بها الرئيس السيسي كانت مشرفة وشعر أنه أب يدافع عن أبنائه.

قال شقيق الشهيدين بيشوي وصموئيل اسطفانوس واللذين استشهدا على أيدي داعش في ليبيا أن شقيقيه سافرا إلى ليبيا بحثا عن الرزق بسبب الظروف المعيشية الصعبة.