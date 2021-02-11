أستاذ باطنة: لقاح سبوتنيك أثبت فاعلية كبيرة ضد سلالة كورونا المتحورة في إنجلترا

كشف الدكتور أحمد سعد أستاذ أمراض الباطنة في روسيا، تفاصيل لقاح سبوتنيك الروسي، قائلا "لقاح سبوتنيك، جرى اختباره على السلالة أو التحور الموجود بإنجلترا، وثبتت فاعليته الكبيرة ضد التحور".









وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "دي ام سي": "هناك أشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عاما، وحصلوا على لقاح سبوتنيك، منوها بأن اللقاح يأخذه أي شخص فوق الـ18 عاما، بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة، والاستثناءات في لقاح سبوتنيك، أن يكون الشخص مصابا بحساسية من أحد مكوناته أو الحوامل أو أحد سبق له أخذ لقاح، ودخل في مرحلة الصدمة المناعية".









ونوه إلى أنه تبين من خلال الدراسات أن الأشخاص الذين أخذوا لقاح استرازينيكا، وتعرضوا للفيروس لم يحتاجوا للذهاب للمستشفى، ما يدل أن اللقاح يقلل دخول الأشخاص في مضاعفات خطيرة، وهذه نقطة جيدة للغاية.









وأشار إلى أنه مسؤول عن تجهيز الأشخاص الخاضعين للقاح، في مرحلة قبل أخذهم للقاح، وبعد المرحلة الأولى والثانية وما بينهما، والنتائج الخاصة باللقاح «هايلة جدا»، لدرجة أنه جرى استخدامه مع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة أو السرطان.