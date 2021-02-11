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أخبار العالم

نداء سعودي عاجل بشأن الملاحة البحرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:44 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
 
اكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا، مبينا ادانتها لكل التدخلات في شؤون الدول الأخرى.

جاء ذلك في تصريحات  للأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بمنتدى فيليا (منتدى الصداقة) بأثينا بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. 

كما وجه وزير الخارجية السعودي نداءا عاجلا للجميع بضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة.

فيما أشار الي  سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.

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