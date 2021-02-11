استشارى أعصاب: المصريون انتبهوا لمرض ضمور الأعصاب بعد إصابة مؤمن زكريا به

قال الدكتور، محمد ساهر، استشارى المخ والاعصاب، أن المصريين بدأوا الانتباه إلى مرض "ضمور العضلات"، بعد إصابة اللاعب مؤمن زكريا لشهرته.



وقال ساهر جهاد خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "أم بى سى مصر"، أن مرض ضمور العضلات بدأ فى الانتشار، ويسبب تدهور حالة المريض سريعا، ويسبب الوفاة فى وقت قليل.



وأشار أستشارى المخ، والأعصاب إلى أن مرض ضمور الأعصاب له أنواع مختلفة.



وكشف الدكتور محمد ساهر، إلى أن التدخين من أسباب المساعدة على مرض ضمور العضلات، إضافة إلى سرطان الرئة أيضا.