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أخبار العالم

بلينكن وجوتيريش يؤكدان التزامهما بالعملية السياسية بشأن سوريا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو جوتيريش، العملية السياسية لحل الأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " "فيما يتعلق بالملف السوري، أكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري".

وأشار بلينكن الى الأمين العام للأمم المتّحدة التزام واشنطن بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة حول التحديات العالمية.

كما ثمن وزير الخارجية الأمريكي دور الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا.
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