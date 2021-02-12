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أخبار البلد

شاهد .. لفتة إنسانية لـ موسيماني تجاه مشجع أهلاوي من ذوي القدرات في مطار القاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:19 م
موسماني في مطار القاهرة
موسماني في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي | عدسة: عمر خالد - كيرلس صلاح
اعترض مشجع أهلاوي من ذوى الاحتياجات الخاصة، طريق بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي، أثناء خروجه من صالة مطار القاهرة الدولي، بعد وصوله برفقة بعثة النادي الأهلي القادمة من الدوحة على متن رحلة خاصة عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.


وحرص المشجع الأهلاوي على التقاط صورة تذكارية مع بيتسو موسماني، أثناء خروجه أمام صالة المطار وهو يرفع وشاح النادي الأهلي،  احتفالا بالمركز الذي أحرزه الأهلي في مونديال الأندية.

ووصلت بعثة النادي الأهلى مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS3201، وسط استقبال حافل، حيث تم استقبال لاعبي الفريق بأطواق الورد داخل صالة المطار، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التي نقلت الفريق من الدوحة إلى القاهرة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد. 


وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي، شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال  بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.


وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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