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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 1181 إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:11 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (1579)  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت العاصمة الاردنية عمان (1181) إصابة خلال يوم. 

وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم   إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع الي  (343,563) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (14419) حالة.

كما سجلت الصحة الاردنية خلال الساعات الماضية  (12)  وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4433) حالة منذ بداية الجائحة .

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (641) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,711) حالة.

و تمّ إجراء (24,501) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,159,350) فحصًا. 
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