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رياضة

سموحة يتقدم على طلائع الجيش في الشوط الأول تحت أنظار حسام البدري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:00 م
سموحة
سموحة
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إسراء أشرف
تقدم فريق سموحة على مضيفه طلائع الجيش، بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما الآن  على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الأسبوع الـ13 من الدوري المصري.

وأحرز حسام حسن مهاجم سموحة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، من ركلة جزاء، على يسار محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.


وتعرض محمد عبد المطلب لاعب سموحة للطرد في الدقيقة 35.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري في مقصورة إستاد جهاز الرياضة العسكري لحضور مباراة طلائع الجيش وسموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز  

وتواجد مع المدير الفني أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي و أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.
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