التنمية المحلية: ندرس احتياجات القرى بنهج علمي ونضع خططا تنموية

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعمل بنهج علمي لرصد احتياجات القرى، مشيرا إلى أنه يتم وضع خطط تنموية حتى تكون مفيدة للقرى.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم رصد الوضع التنموي في 51 مركز بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية على مستوى كل الخدمات.
وقال: "مثلا في المياة، وجدنا أن 99% من القرى يصلها المياة، لكن هناك قرى لا يصلها المياة بانتظام، وهناك خطوط مياه شبه متهالكة".
ولفت "جاد الكريم"، إلى أن أغلب القرى بها مدارس، ولكن كثافات الفصول ببعض القرى مرتفعة للغاية، ونفس الأمر بالنسبة للطرق والمستشفيات.