التنمية المحلية: ندرس احتياجات القرى بنهج علمي ونضع خططا تنموية

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعمل بنهج علمي لرصد احتياجات القرى، مشيرا إلى أنه يتم وضع خطط تنموية حتى تكون مفيدة للقرى.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم رصد الوضع التنموي في 51 مركز بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية على مستوى كل الخدمات.





وقال: "مثلا في المياة، وجدنا أن 99% من القرى يصلها المياة، لكن هناك قرى لا يصلها المياة بانتظام، وهناك خطوط مياه شبه متهالكة".



