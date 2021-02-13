مواطن يستغيث لعلاج ابنه من ضمور فى المخ

استغاث المواطن مظهر محمد المقيم بمنطقة الغياتية بمحافظة سوهاج، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من معاناة ابنة من ضمور في المخ.





ويقول مظهر محمد فى رسالته: نداء لاصحاب القلوب الرحيمة و المسؤلين لعلاج ابني عبد الرحمن حيث انة يعانى من ضمور فى المخ و طالبتنا بسيطة كرسي متحرك و طبيب مخ وأعصاب يتبنى حالته.



