مواطن يستغيث لعلاج ابنه من ضمور فى المخ

استغاث المواطن مظهر محمد المقيم بمنطقة الغياتية بمحافظة سوهاج، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من معاناة ابنة من ضمور في المخ.
ويقول مظهر محمد فى رسالته: نداء لاصحاب القلوب الرحيمة و المسؤلين لعلاج ابني عبد الرحمن حيث انة يعانى من ضمور فى المخ و طالبتنا بسيطة كرسي متحرك و طبيب مخ وأعصاب يتبنى حالته.
للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالي :
01147450455
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.