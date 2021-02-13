عمان: الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة

أعلنت الأرصاد العمانية طقس اليوم السبت حيث تكون حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات البريمي والظاهرة وشمال وجنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عُمان.





واوضحت الأرصاد الجوية العمانية أن الرياح تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهار ورياح متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، وتهب على بقية محافظات السلطنة رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.





وتكون حالة البحر هادئ الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا واحدًا، فضلا عن انخفاض الرؤية الأفقية في مناطق تشكّل الضباب.



