محمد عبد الحكم: مصر واليونان وقبرص حريصون على خروج القوات الأجنبية من ليبيا.. فيديو

قال السفير محمد عبدالحكم ، مساعد وزير الخارجية وسفير مصر في قبرص ، البيان المصري اليوناني القبرصي الذي يطالب بالاحترام الكامل للسيادة للدول بشرق المتوسط ، يعكس قوة آلية التعاون الثلاثي ، بمبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي بالمنطقة .





وأضاف السفير محمد عبد الحكم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن البيان يعكس قوة العلاقات بين الدول الثلاث ، في المجالات العسكرية والاقتصادية ، إلى جانب مجال الطاقة .





ولفت سفير مصر لدى قبرص، إلى أن أهم ماجاء في اللقاء الأخير ، ضرورة احترام والتزام القانون الدولي ن وعلى رأسهم اتفاقية الأمم المتحدة لـ حقوق البحار ، والتي وقعت عليها مصر بالثمنينات .





وأشار إلى أن أهم النقاط التي تمت مناقشتها ، هي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا ، والتنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية ، والترحيب بمقترح جنيف الخاص بليبيا .





وتابع : هناك حرص من الدول الثلاث على ضرورة استقرار ليبيا ، وخروج القوات الأجنبية منها .