ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يوجد إثم في منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟ الإفتاء ترد.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:22 ص
المتسولين
المتسولين
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟".




وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد إثم على المتصدق إذا منع الصدقة عن المتسولين في الشارع، منوها إلى أن الصدقة في الأصل مستحبة وترك المستحب لا إثم فيه.


فضل الصدقة 
وقالت دار الإفتاء، إن الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، مشيرة إلى أن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير.


وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك، أن الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق، مشيرة إلى أن المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها. 


في هذا السياق، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.


وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.


وأضافت في حُكم إخراجها للأقارب، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.


وتابعت: "الثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، منبهة إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، فيما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة ؟ .. عالم أزهري يجيب

هل يجوز إعطاء الصدقة لشخص يدخن ؟ .. مستشار المفتي يجيب

هل منحة العمالة غير المنتظمة حرام إذا كان لدي دخل ؟ الإفتاء ترد

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة ؟.. عالم أزهري يجيب

هل تجوز الصدقة الجارية للوالدة من مال الزوج؟

الإفتاء: حالتان تجب فيهما الصدقة .. تعرف عليهما

ترشيحاتنا

أتليتكو يشعل صراع الليجا مع الريال وبرشلونة

طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء ..فيديو

هل يوجد إثم في منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟ الإفتاء ترد.. فيديو

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

الإسكان: منح مهلة 6 أشهر للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية بمشروع بيت الوطن لاستلامها

قصة عهد لاعبي الأهلي للخطيب بعد برونزية مونديال العالم

Advertisements

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور