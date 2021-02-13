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حوادث

عقوبات تأديبية لمسئول بتعليم أسوان خرب ممتلكات الدولة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن مسؤل سابق بالادارة التعليمية باسوان وعاقبته بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء عام 2016.

رفضت المحكمة الطعن المقام (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018 وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال  نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
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