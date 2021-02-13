أمراض النباتات: فحص 366 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة خلال يناير

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ملخص أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.









وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إنه تم خلال يناير الماضي، تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض البطاطس في محافظات: المنوفية، البحيرة، الغربية، القليوبية، النوبارية، المنيا، والإسماعيلية، فضلا عن تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض الفراولة في قرى مراكز: طوخ، شبين القناطر، مشتول السوق، بدر، النوبارية، الإسماعيلية، وقويسنا.









وأوضح خليل أنه على صعيد متابعة الحالة المرضية المحاصيل المختلفة، تم تنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة حقول القمح، بنجر السكر، وزراعات البصل والثوم، وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية وبني سويف والمنيا والوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.









وأضاف أنه تم أيضا المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، البحيرة، للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الكرنب، القرنبيط، الخس، وقام باحثو المعهد بإعطاء المزارعين التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض، كذلك تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل بها.







