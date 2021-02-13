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فن

مي كساب برفقة رانيا يوسف في كواليس اللعبة 2 ليفل الوحش

السبت 13/فبراير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي كساب، صورة جماعية لمسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت مي كساب في الصورة برفقة عدد من نجوم وفريق عمل اللعبة 2 ليفل الوحش، منهم شيكو وهشام ماجد وميرنا وجميل ورانيا يوسف وأوتاكا وغيرهم، وعلقت قائلة: "أجمد لعيبه في مصر صباحكم خير ورزق وستر وحب ورضا وسعاده #اللعبه_٢_ليفيل_الوحش".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى
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