مي كساب برفقة رانيا يوسف في كواليس اللعبة 2 ليفل الوحش

اللعبة 2 ليفل الوحش

وظهرت مي كساب في الصورة برفقة عدد من نجوم وفريق عمل اللعبة 2 ليفل الوحش، منهم شيكو وهشام ماجد وميرنا وجميل ورانيا يوسف وأوتاكا وغيرهم، وعلقت قائلة: " أجمد لعيبه في مصر صباحكم خير ورزق وستر وحب ورضا وسعاده #اللعبه_٢_ليفيل_الوحش".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.





وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.



