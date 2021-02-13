ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. محامي: على حميدة كان من القيادات الشعبية في مطروح

السبت 13/فبراير/2021 - 03:55 م
على حميدة
على حميدة
Advertisements
نورهان رأفت
قال المحامي ، عمرو عبد الحكيم ، أحد المقربين من الفنان الراحل "علي حميدة" ، إن الأهلي كانوا يستعينون به في فض الخلافات ، خلال جلسات الصلح ، وحل المشكلات ، وكان عاشقا لجلسات المغنا بمطروح .

وأضاف المحامي عمرو عبد الحكيم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع  على فضائية "صدى البلد2" ، أنه لاحظ أن الفنان على حميدة ، كان من القيادات الشعبية بمحافظته ، ولم يكن دوره يقتصر على الغناء فقط .

ولفت إلى أنه كان له تواجد وحضور ، يعوضون عن هالات الشهرة المتراجعة أحيانا ، موضحا أن للفن أثر كبير في حل مشكلات الشباب ، في وجود رموز من الفنانين .

وأشار إلى أنه كان دائم الحضور في الفعاليات المهمة بمحافظتة مطروح ، سواء الحزينة أو المفرحة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آخرهم علي حميدة.. فنانون يصارعون الفقر والمرض

تشييع جنازة علي حميدة غدا بعد صلاة الجمعة

دماء من الفم.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان علي حميدة

صديق علي حميدة: الفنان الراحل كان صاحب صاحبه.. فيديو

شاهد.. بدء تشييع جثمان الفنان علي حميدة بمطروح

شاهد.. جثمان علي حميدة يصل إلى مسجد الفتح بمطروح.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها.. الإفتاء ترد |فيديو

سر الصورة الحزينة.. ماذا حدث في غرفة ملابس الأهلي بعد ضربة جزاء مروان محسن؟

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

تحطم طائرة إسرائيلية وسقوط قتيلين.. تفاصيل

تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف