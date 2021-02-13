شاهد.. محامي: على حميدة كان من القيادات الشعبية في مطروح

قال المحامي ، عمرو عبد الحكيم ، أحد المقربين من الفنان الراحل "علي حميدة" ، إن الأهلي كانوا يستعينون به في فض الخلافات ، خلال جلسات الصلح ، وحل المشكلات ، وكان عاشقا لجلسات المغنا بمطروح .





وأضاف المحامي عمرو عبد الحكيم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد2" ، أنه لاحظ أن الفنان على حميدة ، كان من القيادات الشعبية بمحافظته ، ولم يكن دوره يقتصر على الغناء فقط .





ولفت إلى أنه كان له تواجد وحضور ، يعوضون عن هالات الشهرة المتراجعة أحيانا ، موضحا أن للفن أثر كبير في حل مشكلات الشباب ، في وجود رموز من الفنانين .





وأشار إلى أنه كان دائم الحضور في الفعاليات المهمة بمحافظتة مطروح ، سواء الحزينة أو المفرحة.