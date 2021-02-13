برهم صالح: العراق بحاجة إلى إصلاح شامل وبنيوي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت، أن العراق بحاجة الى إصلاح شامل وبنيوي.





وقال صالح في كلمته بمناسبة يوم الشهيد إن "هناك حاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب"، مبينا أن "العراق امام مفترق طرق اما العودة الى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، واما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع".





وشدد على "ضرورة عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، لأنه لا امن ولا استقرار في المنطقة بلا امن واستقرار وسيادة العراق ودوره الريادي الاقليمي والدولي".





وأشار إلى أن "الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".



