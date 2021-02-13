ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برهم صالح: العراق بحاجة إلى إصلاح شامل وبنيوي

السبت 13/فبراير/2021 - 07:22 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
Advertisements
قسم الخارجي
أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت، أن العراق بحاجة الى إصلاح شامل وبنيوي.

وقال صالح في كلمته بمناسبة يوم الشهيد إن "هناك حاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب"، مبينا أن "العراق امام مفترق طرق اما العودة الى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، واما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع".

وشدد على "ضرورة عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، لأنه لا امن ولا استقرار في المنطقة بلا امن واستقرار وسيادة العراق ودوره الريادي الاقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".

وأضاف صالح "العراقيون يستحقون أفضل مما هم فيه اليوم، ويقينا هذا لن يتحقق بين ليلة وضحاها، ولن يتحقق من دون تراكمية التجارب الناجحة، ولن يتحقق في مناخ المناكفات واستهداف بعضنا الآخر، الإصلاح يحتاج قلوب متآلفة.. وعقل واعي لظروف العراق وخصوصيته".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني