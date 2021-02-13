الباز يسبق وزير التعليم ويكشف كيفية أداء الامتحانات وتقييم الطلاب.. فيديو

علق الإعلامى محمد الباز، على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الخاصة بالامتحانات والدراسة.

وقال الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار" إن من يدير الأزمة لديه كافة التفاصيل والمعلومات عن الوضع الوبائى لانتشار كورونا ولديهم كافة التوقعات، معقبا: "مكنش حد متوقع أن يتم مد الإجازة أسبوع وقد يكون الأمر لاتخاذ الاجراءات والاستعدادات للامتحانات وعودة الدراسة".





وأضاف البارز قائلا:" الدراسة ستعود وبالنسبة للامتحانات هناك تصورات طبقا لمصادر، أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى سيتم تقييمهم مهاريا أثناء الدراسة".





وتابع الباز، بالنسبة للطلبة من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى سيتم امتحان الطلاب أثناء الدراسة، وسط إجراءات احترازية مشدده، وبالنسبة للصف الاول والثانى الثانوى ستكون الامتحانات إلكترونية.





وأكد الباز أن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم يدير الامر باحترافيه تامة، وما عرضته ملامح لما قد يحدث والخطة الكاملة سيعلنها الدكتور طارق شوقى غدا.