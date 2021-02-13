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توك شو

مدحت العدل يكشف سبب تفضيله الكينج محمد منير على عمرو دياب

السبت 13/فبراير/2021 - 11:06 م
عمرودياب ومحمد منير
عمرودياب ومحمد منير
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داليا أحمد

عرض الإعلامى محمد الباز، صور للهضبة عمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وسأل الكاتب مدحت العدل قائلًا "لو كتبت أغنية تديها لمين؟".

قال الكاتب مدحت العدل، إنه سيعطى الأغنية للكينج محمد منير، مضيفًا أنه من الأفضل أن المطرب يتغير ولكن لا يفقد هويته وهو ما ينطبق على محمد منير ولا ينطبق على غيره.

كما تابع مدحت العدل خلال لقائه مع محمد الباز فى برنامج "آخر النهار" ، قائلا: ما ينفعش أفضل أسمع 40 سنة واحد بيغنى عن اللى بيحبنى وحبته ومفيش تجديد أو غناء لقضية تانية، موضحًا أن هذا ينطبق على عبد الحليم حافظ الذى غنى لكل الحالات للنجاح والتأمل والحب والفراق والوطن.

 

وأكد مدحت العدل، أن محمد منير مثقف جدا وتربى على يد عمالقة من كبار الملحنين والمؤلفيين ، وتابع أن يرفض توصيف عمرو دياب "بالمطرب أبو عضلات" كما قال الإعلامي  مفيد فوزى.

  ه
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