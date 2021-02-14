البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بعضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات

كشفت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن تعاون جديد مع الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات (AGYA) لدعم التعاون المصرى الألمانى فى مجال العلوم والتكنولوجيا.









وأعلنت الأكاديمية العربية الألمانية ومقرها أكاديمية برلين براندنبورج للعلوم والإنسانيات (BBAW) في ألمانيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) في مصر، عن دعوتها للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بتعزيز التعاون العلمى والبحثى للتقدم بطلبات الالتحاق بعضوية الأكاديمية لعام 2021، على أن يكون اخر موعد للتقديم 11 أبريل 2021.









وأوضحت الأكاديمية العربية الألمانية تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين الشباب من جميع التخصصات والمتميزين فى مجال العمل البحثى والأكاديمي، وذلك إلى جانب دعمها لمشاريع مبتكرة متعددة التخصصات من قبل أعضائها في مختلف مجالات البحث والسياسة العلمية والتعليم، وقد حقق أعضاء الأكاديمية العربية الألمانية من 19 بلدًا حتى الآن العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة بشأن مواضيع مثل التعليم العربي والألماني؛ والتراث المشترك والتحديات المشتركة؛ والطاقة والمياه والبيئة؛ والصحة والمجتمع؛ والابتكار.









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وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات عن التقديم والشروط يمكنك الدخول على هذا الرابط:



http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/agya-call/?lang=ar



