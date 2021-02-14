أهالى الإسكندرية يستغيثون من الفوضى أسفل كوبرى العامرية

حالة من الفوضى يعانى منها الأهالى تحت كوبرى العامرية بمنطقة الكابلات ونجع عبد الرؤوف بحى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، بسبب الازدحام والتكدس وافتراش الباعة فى نهر الطريق ذهابا وإيابا وايضا عدم تواجد أفراد أمن أو مرور بصفة مستمرة لتسهيل حركة المرور ناهيك عن صعوبة مرور السيارات.





ويقول عادل سمير فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس": "نستغيث بالأجهزة التنفيذية، وشرطة المرور، بحى العامرية ثان، فى محافظة الإسكندرية، للعمل على منع الصبية التى لا تتجاوز أعمارهم عن العشرين عاما من قيادة سيارات السيرفيس والتوك توك أسفل كوبرى العامرية، حيث يعرضون حياتهم وحياة الركاب للخطر يوميا، لاسيما وأنهم يقودون بسرعة ورعونة شديدة، ويترتب على ذلك من انتشار حوادث الطرق المتكررة، وبالتالى غياب الرقابة سببا رئيسيا فى إستفحال هذه الظاهرة".

وأضاف : نعانى نحن أهالى النجار وأبو رواف حى العامرية ثان محافظة الإسكندرية من الصبية والأطفال يقودن سيارات الأجرة من أسفل كوبرى العامرية بدون ورق وهذا يعرض حياة الأهالى للخطر، نرجو من مرور العامرية الأسكندرية التحقيق فى هذا الأمر وعمل حملات للموقف





وأشار إلى أن الباعة بفترشون نهر الطريق ذهابا وإيابا مما يزيد الأمر سوء و يعمل على زيادة التكدس و الأزدحام ، اضافة الى انتشار القمامة.





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