ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى الإسكندرية يستغيثون من الفوضى أسفل كوبرى العامرية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
حالة من  الفوضى يعانى منها الأهالى تحت كوبرى العامرية بمنطقة الكابلات ونجع عبد الرؤوف بحى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، بسبب الازدحام والتكدس وافتراش الباعة فى نهر الطريق ذهابا وإيابا وايضا عدم تواجد أفراد أمن أو مرور بصفة مستمرة لتسهيل حركة المرور ناهيك عن صعوبة مرور السيارات.

ويقول عادل سمير فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس": "نستغيث بالأجهزة التنفيذية، وشرطة المرور، بحى العامرية ثان، فى محافظة الإسكندرية، للعمل على منع الصبية التى لا تتجاوز أعمارهم عن العشرين عاما من قيادة سيارات السيرفيس والتوك توك أسفل كوبرى العامرية، حيث يعرضون حياتهم وحياة الركاب للخطر يوميا، لاسيما وأنهم يقودون بسرعة ورعونة شديدة، ويترتب على ذلك من انتشار حوادث الطرق المتكررة، وبالتالى غياب الرقابة سببا رئيسيا فى إستفحال هذه الظاهرة".
 
 وأضاف : نعانى نحن أهالى النجار وأبو رواف حى العامرية ثان محافظة الإسكندرية من الصبية  والأطفال يقودن سيارات الأجرة من أسفل كوبرى العامرية بدون ورق وهذا يعرض حياة الأهالى للخطر، نرجو من مرور العامرية الأسكندرية التحقيق فى هذا الأمر وعمل حملات للموقف

وأشار  إلى أن الباعة بفترشون نهر الطريق ذهابا وإيابا مما يزيد الأمر سوء و يعمل على زيادة التكدس و الأزدحام ، اضافة الى انتشار القمامة.

إقرا ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإهمال يضرب مساكن مبارك فى الإسكندرية.. والأهالي يطالبون بإدراجها ضمن حياة كريمة

حفر أسفل كوبري هندسة الجديد في المنيا يعرض حياة الأهالي للخطر.. شاهد

سكان شارع الدكتور لاشين بالكوم الأخضر يشكون فوضى الباعة الجائلين

أهالي أسيوط يرفضون عودة فوضى الباعة الجائلين إلى موقف الأزهر

سوق الاثنين.. كابوس يطارد سكان ميدان النافورة فى المنيا

رصف الطريق ورفع القمامة مطلب أهالى عزبه أحمد فوزي.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

وصول الحرارة لـ12 درجة.. الأرصاد تحذر: أمطار وعواصف على هذه المناطق.. فيديو

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بيان عاجل من الرئيس اللبناني ردا على تصريحات سعد الحريري

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد وآيات فاروق في ختام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد