بدأ برسالة فالنتين لابنة السجان.. القصة الكاملة لفكرة عيد الحب

يحتفل العالم بعيد الحب، أو عيد القديس فالنتين ، كل عام في 14 فبراير، إنه اليوم الذي يُظهر فيه الناس عاطفتهم تجاه شخص آخر أو أشخاص آخرين عن طريق إرسال بطاقات أو زهور أو شوكولاتة مع رسائل حب.

من هو القديس فالنتين؟

الاعتقاد الشائع عن القديس فالنتين هو أنه كان قسيسًا من روما في القرن الثالث الميلادي.

كان الإمبراطور كلوديوس الثاني قد منع الزواج لأنه يعتقد أن الرجال المتزوجين جنود سيئون، شعر فالنتين أن هذا غير عادل، فخرق القواعد ورتب الزيجات سرًا.

عندما اكتشف كلوديوس ذلك ، تم إلقاء فالنتين في السجن وحكم عليه بالإعدام.

هناك ، وقع في حب ابنة السجان وعندما قُتل في 14 فبراير أرسل لها رسالة حب موقعة "من فالنتين الخاص بك".



كيف بدأ عيد الحب؟

كان أول عيد الحب في عام 496!

يعد الاحتفال بعيد الحب تقليدًا قديمًا جدًا ، يُعتقد أنه نشأ من مهرجان روماني.

أقام الرومان مهرجانًا يسمى Lupercalia في منتصف شهر فبراير - رسميًا بداية فصل الربيع.



في وقت لاحق، أرادت الكنيسة تحويل هذا المهرجان إلى احتفال مسيحي وقررت استخدامه لتذكر القديس فالنتين أيضًا.

تدريجيا ، بدأ الناس في استخدام اسم القديس فالنتين للتعبير عن مشاعرهم لمن يحبون.