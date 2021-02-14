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فن

فاكرني يا حب لـ عمرو دياب تتخطى 5 ملايين مشاهدة

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:22 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تخطت أغنية "فاكرني ياحب" للمطرب عمرو دياب حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد طرحها في آخر شهر ديسمبر الماضي.

وجاء عمرو دياب في المركز الأول بقائمة "تريند تويتر" ونالت الأغنية إعجاب جمهور الهضبة نظرا لما تحمله من كلمات غير تقليدية.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يا دلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).
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