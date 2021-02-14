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محافظات

اليوم.. إجراء جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:16 ص
إجراء جولة الإعادة
إجراء جولة الإعادة لانتخابات المحامين
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إبراهيم جادالله

تجري اللجنة القضائية المشرفة على انتحابات المحامين بالبحر الأحمر، الأحد، جولة الإعادة للانتخابات، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانتخابات الأحد الماضي.

 

كان محامو البحر الأحمر قد امتنعوا بشكل جماعي عن المشاركة في عملية التصويت في انتخابات النقابة الفرعية المنعقدة بمقر محكمة البحر الأحمر، لخلو ورقة التصويت من أحد المرشحين على مقعد الشباب.

 

وكان قد امتنع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر، بشكل جماعي ورفض التصويت، وذلك لسقوط اسم أحد المرشحين الشباب من كشوف الانتخابات، والمطالبة بإدراج اسم المرشح، وتحديد موعد جديد لعقد الانتخابات.

 

كانت فتحت اللجان الانتخابية الأربعة لنقابة المحامين في مواعيدها المقررة في تمام الساعة 9 صباحا، بمقر اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر، وامتنع المحامون عن التصويت لوجود خطأ بكشوف انتخابات مرشحين الشباب.

 

وكشف ,محمد عرفات ، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر لانتخابات النقابة بالبحر الأحمر، عن أنه عقب فتح اللجان الانتخابية تفاجئ المرشحين بعدم وجود اسم المحامي "مصطفى عادل" ضمن مرشحين كشوف الشباب فتم أرجاء التصويب لحين أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

 

ولفت إلى أن الجمعية العمومية قررت الامتناع عن التصويت الجماعي حتى يتم إدراج المرشح لكشوف الانتخابات مرة أخرى وذلك تضامنا مع الزملاء المحامين.

 

فيما لم تعقب اللجنة المشرفة على الانتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر على الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

اليوم.. إجراء جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر
اليوم.. إجراء جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر
اليوم.. إجراء جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر
اليوم.. إجراء جولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر
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