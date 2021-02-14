بعد تداولها على فيسبوك.. مجلس مدينة الغردقة ينهى كارثة الكابلات المكشوفة

كلف اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المدينه بمتابعة حل شكاوى المواطنين وبالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لشكوى مواطن تضرر من وجود كابلات مكشوفة مما يهدد حياة السكان.





قامت شركة توزيع الكهرباء بالبحر الأحمر على الفور بإرسال فرقة صيانة إلى مكان الشكوى وتم الحفر للكابلات وردمها والتأكد من إزالة أى خطورة.





وأكد وجدى، ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتلاشي الملاحظات من مياه وصرف وغاز وسنترال وكابلات الكهرباء على سطح الأرض يشكل خطورة على حياة المارة والأهالى بتعرضهم للصعق الكهربائى مطالبا بضرورة معالجة هذه الأمر ودفن الكابلات فى باطن الأرض.



