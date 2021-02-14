بعد وصول لقاح كورونا.. وزير الصحة اللبناني يطالب المواطنين بهذا الأمر فورا

علق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حمد حسن، على وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.





وقال حسن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، "الهدف المنشود تحقق وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية رغم العقبات الجسام ورغم بعض التشكيك والتشويش".





وأضاف: "اللقاح سلاح ناجح وحاسم في محاربة الوباء؛ علينا الإقبال بالتسجيل على المنصة والتشدد بالوقاية والإجراءات".





وأشار: "ما عادت محرزة المغامرة والمفاضلة، حماية الغاليين علينا صارت بين إيدينا".

وكان لبنان، تسلم أمس السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا.





ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، اليوم الأحد.





ومن المتوقع أن يشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على عملية التوزيع الممولة من قبل البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.