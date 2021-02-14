ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وصول لقاح كورونا.. وزير الصحة اللبناني يطالب المواطنين بهذا الأمر فورا

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:33 ص
وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني
Advertisements
شيماء مصطفى
علق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حمد حسن، على وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

وقال حسن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، "الهدف المنشود تحقق وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية رغم العقبات الجسام ورغم بعض التشكيك والتشويش".

وأضاف: "اللقاح سلاح ناجح وحاسم في محاربة الوباء؛ علينا الإقبال بالتسجيل على المنصة والتشدد بالوقاية والإجراءات".

وأشار: "ما عادت محرزة المغامرة والمفاضلة، حماية الغاليين علينا صارت بين إيدينا".
 
وكان لبنان، تسلم أمس السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا. 

ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على عملية التوزيع الممولة من قبل البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في انتظار مراجعة البيانات.. قرارات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول 3 لقاحات

أمريكا تعلن بدء توزيع لقاح كورونا

خلال أسابيع.. بايونتك الألمانية تتحدث عن إنتاج لقاح جديد ضد تحور كورونا

ماليزيا تتفق على شراء لقاح استرازينيكا وتتفاوض لتأمين مشترياتها من لقاحي "فايزر ـ بيونتيك" و "سبوتنيك V"

طلب عاجل من الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين بخصوص لقاح كورونا

شاهد.. وصول أول دفعة من لقاح فايزر إلى سلطنة عمان

ترشيحاتنا

ميدو يهاجم بدائل مصطفى محمد في الزمالك.. ويوجه نصيحة لـ مجلس الإدارة

أكثر من 242 ألف شخص.. البحرين تعلن عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الثلاثاء والأربعاء المقبلين

حبيبتي الوحيدة.. مصطفى قمر يهنئ زوجته بعيد الحب

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

أحضروا خفافيش .. سر جديد عن أصل تفشي فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا