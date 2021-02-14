بفرمان لجنة كورونا.. منتخب 2006 يواجه التجميد حتى يونيو المقبل

يواجه منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان شبح التجميد حتى شهر يونيو المقبل.









يأتي ذلك عقب إعلان لجنة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تأجيل أية أنشطة رياضية خاصة بمسابقات الناشئين والشباب حتى مطلع شهر أبريل المقبل.









ويشهد شهرا أبريل ومايو المقبلان حلول شهر رمضان المعظم أيضا، ما يضعف فرصة إقامة أي معسكرات تدريبية أو نشاط رياضي فى مسابقات الناشئين والشباب، ما يحرم مؤمن سليمان وجهازه المعاون من متابعة اللاعبين الصغار فى مسابقات المناطق والجمهورية.









وسبق أن قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان، إلغاء معسكر الفراعنة الصغار الذى كان محددا له فى النصف الثانى من شهر فبراير الجاري.









كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ والمكون من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.









وجاء قرار جهاز منتخب الناشئين بإلغاء معسكر فبراير الجاري التزاما بقرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات فى الأندية والهيئات الرياضية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.









يذكر أن مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، عقد مؤخرا جلسة مع معاونيه في مقر الجبلاية بالجزيرة.









وناقش مؤمن سليمان معاونيه بشأن خارطة الطريق الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة.







