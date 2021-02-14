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رياضة

مدرب بيراميدز يتحدث عن صعوبة مواجهة راسينج كلوب.. ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:26 ص
رودلفو أروابارينا
رودلفو أروابارينا
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حسن العمدة
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دو الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تقام الأحد في أبيدجان مهمة للغاية، خاصةً أنها تقام خارج الأرض، موضحا أنه طالب اللاعبين بالتركيز على التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات دائما. 

أوضح للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن مناخ أبيدجان استوائي والرطوبة مرتفعة ومع توقعات سقوط أمطار يوم اللقاء تكون الأمور أكثر صعوبة، ومؤكدا أن الوضع مختلف عن اللعب في مصر مع وجود تحديات أمام الفريق في مثل هذه الأجواء، مشيرا إلى أن الأمطار وسقوطها سيجعل من نقل الكرة صعبا وبطيئا خلال المباراة.

أشار المدير الفني إلى أنه شاهد مباريات للفريق المضيف وهو فريق جيد للغاية ونموذج للفرق الأفريقية التي تمتاز باللياقة والقوة البدنية العالية، ويتميزون في بعض المراكز، كما أن لديهم بعض الأخطاء في التكتيك سيعمل على استغلالها والتعامل معها، مشددا على أن بيراميدز يحترم كل الفرق التي يواجهها ويلعب دائما من أجل الفوز ولا ينظر كثيرًا لمستوى المنافسين ويركز أكثر على فريقه ومحاولة تطويره وتحقيق الفوز تلو الآخر، ودائمًا هدف بيراميدز هو الفوز في كل مبارياته مهما كانت الظروف المحيطة. 

وعن ملعب إيبمبي الذي تقام عليه المباراة، قال أروابارينا إنه بشكل عام ملعب رائع، ولكن أرضيته فيها بعض المشاكل في أجزاء منها غير مستوية، كما أن نجيلته ثقيلة مثل بعض ملاعب البرازيل، وحركة الكرة ستكون بطيئة عليها، كما أن سقوط الأمطار المتوقع سيجعل الحركة أكثر صعوبة، مشددا على أنه طالب اللاعبين بالتركيز في هذه التفاصيل في التمرير والتعامل مع الكرة خلال اللقاء.

وعن قرار تأجيل مباراة العبور في كأس مصر قال المدير الفني إنه القرار الأفضل للجميع لأن بيراميدز مر برحلة طويلة في كوت ديفوار رغم توفير إدارة النادي لطائرة خاصة، والوصول للقاهرة عقب مواجهة راسينج كلوب سيكون ظهر يوم 15 ومن المستحيل خوض مباراة في بطولة مهمة بعدها بأقل من 48 ساعة والقرار مثالي لأنه يحافظ على صحة اللاعبين، وموجها الشكر لاتحاد الكرة على قراره الجيد والداعم للنادي الممثل لمصر في بطولة كأس الكونفدرالية، كما وجه الشكر لإدارة النادي على تعاملها المثالي في هذا الملف والاتصالات الدائمة من أجل توفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.
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