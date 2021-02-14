اتصال هاتفي.. شكري ونظيره البوركيني يناقشان العلاقات الثنائية والقضايا القارية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية بوركينا فاسو "ألفا باري"، وذلك لتناول آفاق التعاون بين البلديّن، فضلًا عن القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المُتبادل.





من جانبه أكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدَّم لنظيره البوركيني التهنئة على انتخابه عضوًا بالبرلمان واستمراره في منصبه الوزاري الذي يشغله منذ تولي الرئيس "كابوريه" للسلطة.





كما أكد حرص مصر على دعم التعاون مع الجانب البوركيني في كافة المجالات كالأمن والصحة والزراعة والطاقة، وعرَضَ الجهود المصرية المتكاملة وما تقدمه من مساعدات بشكل ثنائي لبناء قدرات بوركينا فاسو من خلال الدورات التدريبية التي يتم تقديمها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



