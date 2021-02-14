لمخالفته مبادئ النادي.. "وادي دجلة" يحيل مدرب فريق ناشئين السلة للتحقيق في واقعة مباراة سبورتنج

قررت اندية وادى دجلة، إحالة الكابتن شادى محسن مدرب فريق السلة تحت 14 سنة بنات للتحقيق بشأن واقعة مباراة سبورتنج ووادي دجلة في الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية تحت 14 سنة بنات، والتي شهدت محاولات الفريقين تقديم لعب سلبي والإصرار على عدم تسجيل أي نقاط من أجل الهزيمة للحصول على مراكز متأخرة في الترتيب أملًا في خوض مواجهات أقل قوة في الدور التالي، وهو ما يتنافى مع القيم والمبادئ التي يحرص "وادي دجلة" على زرعها بالناشئين في الرياضات المختلفة وأهمها المنافسة الشريفة وإثبات الذات والقدرة على التفوق بالوسائل المشروعة والبعد عن الخروج عن الخلق الرياضي القويم، أهم من تحقيق النتائج وحصد الألقاب.



