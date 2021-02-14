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رياضة

لمخالفته مبادئ النادي.. "وادي دجلة" يحيل مدرب فريق ناشئين السلة للتحقيق في واقعة مباراة سبورتنج

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قررت اندية وادى دجلة، إحالة الكابتن شادى محسن مدرب فريق السلة تحت 14 سنة بنات للتحقيق بشأن واقعة مباراة سبورتنج ووادي دجلة في الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية تحت 14 سنة بنات، والتي شهدت محاولات الفريقين تقديم لعب سلبي والإصرار على عدم تسجيل أي نقاط من أجل الهزيمة للحصول على مراكز متأخرة في الترتيب أملًا في خوض مواجهات أقل قوة في الدور التالي، وهو ما يتنافى مع القيم والمبادئ التي يحرص "وادي دجلة" على زرعها بالناشئين في الرياضات المختلفة وأهمها المنافسة الشريفة وإثبات الذات والقدرة على التفوق بالوسائل المشروعة والبعد عن الخروج عن الخلق الرياضي القويم، أهم من تحقيق النتائج وحصد الألقاب.

وتُثمن اندية وادى دجلة، العقوبات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن ما حدث في الواقعة المذكورة، والتزامها بتنفيذها؛ لأنها تتفق مع قيم النادي بشأن الالتزام الصارم بقوانين اللعب النظيف، وتنوه إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بإحالة المدرب للتحقيق في الواقعة المذكورة، وذلك بعدما تم ابلاغ الإدارة بما حدث، ورأى النادي ضرورة سرعة فتح التحقيق في الواقعة التي تتنافى مع مبادئه، وفي الوقت نفسه منح المدرب المسؤول عن الواقعة الفرصة للاستماع لرأيه، قبل أن يحسم النادي قراره. وتشدد أندية وادى دجلة على حرصها على الفوز في جميع المسابقات الرياضية التي تشارك فيها، ولكن مع التزامه الكامل بالعمل والاجتهاد وقوانين اللعب النظيف.
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