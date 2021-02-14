أشرف صبحي يجتمع مع مجلس أمناء المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس أمناء المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات ، للتعرف على سير العمل داخل المدينة، وجدول تشغيل الإنشاءات الرياضية.





كما شارك الوزير في جزء من احتفالية صندوق تحيا مصر لتجهيز 158 عروسة أولى بالرعاية بالزواج، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين منهم لبلبة، ومني عبد الغني.





وتضمن الحفل فقرة فنية قدمها الفنان محمود الليثي بصحبة فرقته وسط تواجد مجموعة من قاطني الأسمرات.





وأكد وزير الشباب والرياضة على الدور الإنساني والخدمي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، في مساعدة المواطنين الأولى بالرعاية، مرحبًا باستضافة فعاليات الحفل بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات.





وحول خطة عمل المدينة، طالب الوزير بتكثيف الجهود من أجل تحقيق أقصي استفادة من إمكانيات المدينة الإنشائية، والبحث حول آليات تعزيز الموارد، وخدمة قاطني الأسمرات والمناطق المحيطة من خلال إتاحة الخدمات الشبابية والاجتماعية والثقافية والرياضية لهم.



